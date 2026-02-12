Ведущие вузы РФ начнут начислять баллы за участие в проектах «Движения первых»
Российские вузы расширяют практику начисления дополнительных баллов абитуриентам за участие в проектах «Движения первых». Об этом сообщил председатель правления организации Артур Орлов.
По его словам, если в прошлом году дополнительные баллы учитывали 17 вузов из 14 регионов, то в текущем году к инициативе присоединились уже 111 вузов из 63 регионов России. «За активность в федеральных и региональных проектах можно получить до 10 баллов», – пояснил Орлов.
Среди учебных заведений, которые будут учитывать участие в проектах движения уже в нынешнюю приемную кампанию, названы МГТУ им. Баумана, «Станкин», МИРЭА, МГЮА и еще десятки вузов из разных регионов России.
«Движение первых» – российское молодежное объединение, созданное для участия детей и подростков в образовательных и общественных проектах. Идея его создания была предложена 20 апреля 2022 г. школьницей из Севастополя Дианой Красовской на заседании наблюдательного совета президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» и получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Уже 19 мая 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о создании движения.
В сентябре 2024 г. Путин назначил участника спецоперации, Героя России Орлова председателем правления «Движения первых».