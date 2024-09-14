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Кто такой Артур Орлов

Путин назначил танкиста из Удмуртии главой «Движения первых»
Ведомости
пресс-служба «Движения Первых»

В сфере молодежной политики произошли кадровые перестановки: в Telegram-канале правительства России сообщили о назначении руководителем Росмолодежи Григория Гурова, вакантное место во главе «Движения первых» по указу президента России Владимира Путина занял военный Артур Орлов. Подробнее об Орлове – в материале «Ведомостей».

Образование

Артуру Орлову 35 лет, он родился в поселке Кизнер Удмуртской Республики. В 2010 г. окончил Казанское высшее военное командное училище. В 2023 г. получил магистерскую степень по специальности «управление соединениями и воинскими частями» в военном учебно-научном центре Сухопутных войск при Общевойсковой академии ВС РФ в Москве. В настоящее время является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генерального штаба ВС РФ.

Военная служба

Орлов проходит военную службу с 2006 г. Начал свою карьеру как командир танкового взвода в 7-й гвардейской танковой бригаде Центрального военного округа. В 2017 г. стал командиром танкового батальона 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. В 2023 г. занял пост преподавателя на кафедре управления войсками в Общевойсковой академии, в 2024 г. возглавил научно-исследовательский отдел центра.

Участие в боевых действиях и награды

Артур Орлов участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 г., а также в специальной военной операции, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации. Среди других его наград – Медаль Суворова (2018 г.), Орден Мужества (2022 г.) и Медаль «Золотая звезда» (2022 г.).

Специальные программы и личные достижения

Орлов участвовал в конкурсе «Танковый биатлон» в 2014–2015 гг., где занял первое место в Центральном военном округе и третье на всероссийском этапе. В настоящее время он участвует в программе «Время героев», направленной на специальную подготовку ветеранов и участников СВО для государственной службы.

Личная жизнь и хобби

Женат, воспитывает двух дочерей. Орлов активно занимается спортом, увлекается лыжными прогулками и летним туризмом. Еще одной его страстью является кулинария – по словам коллег, он отличный повар.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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