Кто такой Артур Орлов

Артур Орлов участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 г., а также в специальной военной операции, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации. Среди других его наград – Медаль Суворова (2018 г.), Орден Мужества (2022 г.) и Медаль «Золотая звезда» (2022 г.).