Кто такой Артур Орлов

Кто такой Артур ОрловПутин назначил танкиста из Удмуртии главой «Движения первых»
В сфере молодежной политики произошли кадровые перестановки: в Telegram-канале правительства России сообщили о назначении руководителем Росмолодежи Григория Гурова, вакантное место во главе «Движения первых» по указу президента России Владимира Путина занял военный Артур Орлов. Подробнее об Орлове – в материале «Ведомостей».
Образование
Артуру Орлову 35 лет, он родился в поселке Кизнер Удмуртской Республики. В 2010 г. окончил Казанское высшее военное командное училище. В 2023 г. получил магистерскую степень по специальности «управление соединениями и воинскими частями» в военном учебно-научном центре Сухопутных войск при Общевойсковой академии ВС РФ в Москве. В настоящее время является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генерального штаба ВС РФ.
Военная служба
Орлов проходит военную службу с 2006 г. Начал свою карьеру как командир танкового взвода в 7-й гвардейской танковой бригаде Центрального военного округа. В 2017 г. стал командиром танкового батальона 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. В 2023 г. занял пост преподавателя на кафедре управления войсками в Общевойсковой академии, в 2024 г. возглавил научно-исследовательский отдел центра.
Участие в боевых действиях и награды
Артур Орлов участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 г., а также в специальной военной операции, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации. Среди других его наград – Медаль Суворова (2018 г.), Орден Мужества (2022 г.) и Медаль «Золотая звезда» (2022 г.).
Специальные программы и личные достижения
Орлов участвовал в конкурсе «Танковый биатлон» в 2014–2015 гг., где занял первое место в Центральном военном округе и третье на всероссийском этапе. В настоящее время он участвует в программе «Время героев», направленной на специальную подготовку ветеранов и участников СВО для государственной службы.
Личная жизнь и хобби
Женат, воспитывает двух дочерей. Орлов активно занимается спортом, увлекается лыжными прогулками и летним туризмом. Еще одной его страстью является кулинария – по словам коллег, он отличный повар.