Новым начальником Росмолодежи может стать глава «Движения первых» Григорий Гуров

Новым начальником Росмолодежи может стать глава «Движения первых» Григорий ГуровКадровые решения могут быть приняты в ближайшее время
Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь) вероятнее всего возглавит руководитель «Движения первых» Григорий Гуров. А главой «Движения первых» может стать участник спецоперации на Украине, герой России Артур Орлов. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента (АП). Должность руководителя Росмолодежи стала вакантной 14 августа, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал заявление Ксении Разуваевой об отставке по собственному желанию. Врио главы Росмолодежи стал Денис Аширов, который с 2022 г. был заместителем главы ведомства.
Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время, говорят два источника «Ведомостей». Гуров – не единственный претендент, фамилию которого называли при обсуждении вакантной должности. Но один из собеседников называет его наиболее логичным кандидатом на место главы Росмолодежи с учетом опыта. Еще один источник добавляет, что никакие кадровые решения «нельзя считать окончательными, пока бумаги не подписаны».
Гурову, которого, вероятно, назначат главой Росмолодежи, 38 лет. Он по образованию экономист, родился в Ставрополе, там же начинал общественную карьеру. В 2010 г. перешел на работу в департамент по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента в округе. В 2017 г. он стал замдиректора Российского центра содействия молодежному предпринимательству в Москве, но в том же году перешел на работу в Росмолодежь. С мая 2020 г. по август 2021 г. был замруководителя Росмолодежи – ведомством руководили Александр Бугаев, а затем Разуваева. Недолго был замминистра науки и высшего образования.
В апреле 2022 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным школьница Диана Красовская предложила ему создать движение школьников (позже его назвали «Движение первых»). В июле 2022 г. Госдума приняла закон о создании организации, которую возглавил 13 декабря 2022 г. по указу главы государства Гуров. В наблюдательный совет движения входят первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков и др.
Близкий к АП источник считает, что в формировании молодежной политики должны участвовать люди, связанные «с ключевыми трендами нынешнего времени», в том числе со спецоперацией. Этим, вероятно, и объясняется возможное назначение на место Гурова в «Движении первых» ветерана спецоперации Орлова.
35-летний майор и командир танкового батальона родом из Удмуртии. В 2010 г. закончил Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище, служил командиром взвода в отдельном танковом соединении в Челябинской области. Участвовал в операциях в Сирии. В 2016 г. был назначен замкомандира 1-го танкового батальона танковой части, а в 2017 г. возглавил часть.
В 2022 г. за участие в спецоперации получил звание Героя России, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова. Кроме того, он участник кадровой программы для участников спецоперации «Время героев». «Я всегда к танку относился как к живому существу. Я давал ему имена, правда всегда разные, называл его «красавчик» или «лялечка». Но в тяжелую, трудную минуту я говорил ему: «Брат, надо уходить, надо побыстрее». А после боя я всегда клал ему руку на подкрылок, гладил и говорил спасибо», – цитировал Орлова Telegram-канал «Времени героев».
Кто входит в «Движение школьников»
Участниками движения могут быть граждане от 6 до 25 лет. Одна из основных его задач – патриотическое воспитание. Владимир Путин 1 февраля 2024 г. на закрытии II съезда движения говорил, что сейчас в нем состоят 5 млн человек. Ячейки организации создают в школах и вузах по всей стране.
Росмолодежь была создана еще в 2008 г., когда внутреннюю политику в АП курировал Владислав Сурков. Ведомство сейчас напрямую подчиняется правительству. «Ведомости» направили запрос Гурову о вызовах, которые стоят перед агентством.
В Госдуму 11 сентября был внесен законопроект, вносящий изменения в закон о молодежной политике. Среди прочего в нем предлагаются некоторые изменения и в полномочия ведомства. К ним отнесены проведение единой госполитики, направленной на развитие молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений, регулирование в этой сфере, разработка KPI и проведение мониторинга реализации такой политики и пр. Также к полномочиям ведомства предложено отнести проведение консультаций с губернаторами по кандидатурам, которые займут посты региональных министров по молодежной политике, и утверждение номенклатурных должностей работников таких министерств в регионах.