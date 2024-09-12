Новым начальником Росмолодежи может стать глава «Движения первых» Григорий Гуров

Гурову, которого, вероятно, назначат главой Росмолодежи, 38 лет. Он по образованию экономист, родился в Ставрополе, там же начинал общественную карьеру. В 2010 г. перешел на работу в департамент по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента в округе. В 2017 г. он стал замдиректора Российского центра содействия молодежному предпринимательству в Москве, но в том же году перешел на работу в Росмолодежь. С мая 2020 г. по август 2021 г. был замруководителя Росмолодежи – ведомством руководили Александр Бугаев, а затем Разуваева. Недолго был замминистра науки и высшего образования.