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Кто такая Ксения Разуваева

Она покинула должность главы Росмолодежи, новое место ее работы пока не названо
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин 14 августа освободил Ксению Разуваеву с должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано 14 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Временным исполняющим обязанности главы Росмолодежи стал Денис Аширов, который который с 2022 г. занимал должность заместителя руководителя агентства. 

В своем Telegram-канале Разуваева написала, что оставить свою должность ее «побудили личные семейные обстоятельства». «Понимаю, что это не должно быть в ущерб работе. Вызовы, которые стоят перед сферой; задачи, которые поставлены президентом – требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», – написала она. Разуваева поблагодарила президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко (он отвечает за молодежную политику).

Родилась 6 февраля 1991 г. в Москве. Окончила факультет госуправления РАНХиГС, магистратуру Российского государственного социального университета. В 2013 г. Разуваева возглавила московское отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», сотрудничала с «Молодой гвардией Единой России». В том же году создала Фонд поддержки общественных инициатив и добровольчества. В 2014 г. стала заместителем директора государственного автономного учреждения культуры «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления». Она отвечала за организацию летних путевок для детей льготных категорий граждан.

В мае 2014 г. Разуваева возглавила федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр). Она была главным организатором федеральных молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида на Бакальской косе», «Итуруп», «Балтийский Артек», «Евразия». В 2017 г. возглавила дирекцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2021 г. перешла на работу в администрацию президента, где возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. 

В этом же году она руководителем Росмолодежи, сменив на этой должности Александра Бугаева. Росмолодежь существует с 2008 г. и до 2012 г. находилась в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики (возглавлял его нынешний глава Дом.РФ Виталий Мутко), которое затем было расформировано. Росмолодежь отвечает за «организацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодежи, поддержку талантливой молодежи, организацию деятельности специализированных лагерей и туристских баз, туризма и отдыха для детей и молодежи». 

Политолог Александр Немцев считает, что сейчас переход Разуваевой на другую, более высокую должность можно исключить: в противном случае в распоряжении Мишустина было бы написано, что она уходит в связи с переходом на другое место работы. 

В апреле (накануне формирования нового правительства и его структуры) «Ведомости» писали, что власти обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Среди идей, о которых тогда говорили источники «Ведомостей» – придать агентству министерский статус и вывести его в прямое подчинение Кремлю, передав ему и дополнительные функции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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