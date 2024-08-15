Кто такая Ксения Разуваева

В своем Telegram-канале Разуваева написала, что оставить свою должность ее «побудили личные семейные обстоятельства». «Понимаю, что это не должно быть в ущерб работе. Вызовы, которые стоят перед сферой; задачи, которые поставлены президентом – требуют интенсивной работы и бескомпромиссной самоотдачи. Ни на секунду не сомневаюсь в своей команде, которая продолжит работу в ведомстве», – написала она. Разуваева поблагодарила президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров Татьяну Голикову и Дмитрия Чернышенко (он отвечает за молодежную политику).