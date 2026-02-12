При пожаре в многоэтажке во Владивостоке погибли трое детей

Сообщение о возгорании в доме № 30 на улице Толстого поступило в 22:03 по местному времени (15:03 мск). К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела квартира на седьмом этаже. Основные силы были направлены на спасение людей и тушение огня.