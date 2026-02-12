Газета
Главная / Общество /

При пожаре в многоэтажке во Владивостоке погибли трое детей

Ведомости

Во Владивостоке при пожаре в квартире многоэтажного дома погибли трое детей. Об этом сообщили в МЧС Приморского края.

Сообщение о возгорании в доме № 30 на улице Толстого поступило в 22:03 по местному времени (15:03 мск). К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела квартира на седьмом этаже. Основные силы были направлены на спасение людей и тушение огня.

С использованием спасательных устройств из соседних квартир были эвакуированы шесть человек, в том числе двое детей. Пожар был локализован на площади 30 кв. м.

«К сожалению, в результате пожара погибли 3 ребенка – трех, шести и девяти лет. Дети находились в квартире без взрослых», – сообщили в МЧС.

По данным спасателей, к ликвидации возгорания привлекли 29 человек и восемь единиц спецтехники.

10 февраля сообщалось о пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, где пострадали восемь человек. После происшествия были госпитализированы взрослый и ребенок, сообщал директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Петр Давыдов.

