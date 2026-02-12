ФСБ при приеме на работу будет запрашивать информацию о гражданских супругах

Летом 2025 г. Госдума одобрила поправки, согласно которым гражданские супруги военнослужащих могут получать такие же льготы, как и официальные супруги, но только при соблюдении ряда условий – ведения совместного хозяйства, проживания вместе не менее трех лет и наличия общего ребенка. Право на льготы возникает после вступления в силу судебного решения.