ФСБ при приеме на работу будет запрашивать информацию о гражданских супругах

Анна Бойцова

Федеральная служба безопасности России обяжет сотрудников предоставлять сведения не только об официальных супругах, но и о гражданских партнерах при приеме на службу. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при поступлении на службу кандидат должен будет сообщить о «совместном проживании с лицом без государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС и ведении ими общего хозяйства» и указать фамилию, имя и отчество гражданского супруга, его дату и место рождения, гражданство, место работы или учебы. Приказ подписан директором ФСБ Александром Бортниковым.

Летом 2025 г. Госдума одобрила поправки, согласно которым гражданские супруги военнослужащих могут получать такие же льготы, как и официальные супруги, но только при соблюдении ряда условий – ведения совместного хозяйства, проживания вместе не менее трех лет и наличия общего ребенка. Право на льготы возникает после вступления в силу судебного решения.

