Госдума расширила льготы для гражданских жен участников спецоперации

Социальная поддержка не распространяется на случаи, когда один из партнеров состоял в официальном браке (включая период на момент гибели), а также на близких родственников. Порядок предоставления мер поддержки будет определяться федеральным законодательством и правительственными актами, с возможностью дополнения региональными нормами. Право на льготы возникает только после вступления в силу судебного решения, подтверждающего факт совместного проживания, а также наличие общего несовершеннолетнего ребенка.