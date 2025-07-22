Госдума расширила льготы для гражданских жен участников спецоперации
Гражданские супруги военнослужащих теперь могут получать льготы при соблюдении трех условий: ведение совместного хозяйства, проживание вместе не менее трех лет и наличие общего ребенка. Соответствующие поправки были одобрены Государственной думой.
Инициатива была подготовлена межфракционной рабочей группой под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина.
18 июля комитет Госдумы по обороне под председательством Андрея Картаполова («Единая Россия») поддержал рассматриваемые поправки в ходе планового заседания.
Поправки предусматривают возможность предоставления социальных льгот гражданским женам, которые проживали с погибшим военнослужащим не менее трех лет и вели совместное хозяйство на момент заключения контракта или призыва (включая мобилизацию), при условии наличия общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания должен быть подтвержден судебным решением.
Социальная поддержка не распространяется на случаи, когда один из партнеров состоял в официальном браке (включая период на момент гибели), а также на близких родственников. Порядок предоставления мер поддержки будет определяться федеральным законодательством и правительственными актами, с возможностью дополнения региональными нормами. Право на льготы возникает только после вступления в силу судебного решения, подтверждающего факт совместного проживания, а также наличие общего несовершеннолетнего ребенка.