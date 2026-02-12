Газета
Общество

Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в техникуме в Анапе

Анна Бойцова

Анапский городской суд заключил под стражу студента, открывшего стрельбу в техникуме Анапы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Стрелка арестовали на месяц и 29 суток, до 11 апреля. Заседание было закрытым.

Его однокурсник, обвиняемый в подстрекательстве, тоже взят под арест до 11 апреля. Он был задержан 12 февраля, на следующий день после трагедии. Уголовные дела студентов объединены в одно производство.

11 февраля 2026 г. 17-летний житель Анапы, похитив у родственника ружье, открыл стрельбу в помещении техникума. Погиб охранник, пострадали несовершеннолетний и сотрудница учреждения.

