В МВД рассказали о методах мошенников при подделке аккаунтов должностных лиц
Мошенники создают фальшивые аккаунты известных в регионах должностных лиц, в которых публикуют дипфейки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ совместно с порталом «Объясняем.рф».
В роликах, созданных искусственным интеллектом (ИИ), имитируются жесты и голос реальных людей. Так злоумышленники уже подделали Telegram-аккаунты главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского.
Ведомство сообщило, что в 79% дипфейков используются образы госслужащих. В УБК МВД предупредили, если звонит или пишет общественный деятель, то не стоит спешить верить ему. Всю информацию нужно тщательно перепроверить по официальным каналам.
Стоит доверять только официальным письмам и уведомлениям на электронной почте или «Госуслугах». Мошенники чаще используют мессенджеры или звонки. Просьба перевести деньги, личные данные или коды из SMS-сообщений – яркий признак мошенничества. УБК МВД рассказало, что злоумышленники оказывают давление, запугивают или торопят. Они могут заявить, что необходимо поговорить с «правоохранительными органами» или что человек «проходит по уголовному делу о финансировании незаконных организаций». Мошенники могут предложить связаться по видеозвонку, но изображение будет нечеткое. Помехи они оправдывают плохой связью.
10 февраля в УБК МВД сообщили, что эксперты по кибербезопасности фиксируют распространение вредоносного ПО через пиратские сборки популярных игр. Вирус не мешает запуску игры и из-за этого может долго оставаться незамеченным. ПО открывает злоумышленникам доступ к системе, подгружает дополнительные модули, с помощью которых получает чувствительную информацию.