В МВД рассказали о методах мошенников при подделке аккаунтов должностных лиц

Стоит доверять только официальным письмам и уведомлениям на электронной почте или «Госуслугах». Мошенники чаще используют мессенджеры или звонки. Просьба перевести деньги, личные данные или коды из SMS-сообщений – яркий признак мошенничества. УБК МВД рассказало, что злоумышленники оказывают давление, запугивают или торопят. Они могут заявить, что необходимо поговорить с «правоохранительными органами» или что человек «проходит по уголовному делу о финансировании незаконных организаций». Мошенники могут предложить связаться по видеозвонку, но изображение будет нечеткое. Помехи они оправдывают плохой связью.