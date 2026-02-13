Посол: ряду россиян на Бали грозят дела за пирамиды в сфере недвижимости

Дипломат отметил, что обеспокоенность вызывает бизнес, который ведут некоторые россияне, особенно проекты, связанные с возведением жилья. По его словам, в посольство поступают обращения по этим вопросам и они носят разный характер. Есть конкретные обвинения в адрес российских инициаторов таких проектов, которых подозревают в сборе средств под обещания построить апартаменты с последующим невыполнением обязательств.