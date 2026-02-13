Посол: ряду россиян на Бали грозят дела за пирамиды в сфере недвижимости
Некоторым россиянам на Бали грозят уголовные дела из-за создания пирамид в сфере недвижимости. Об этом посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил «РИА Новости».
Дипломат отметил, что обеспокоенность вызывает бизнес, который ведут некоторые россияне, особенно проекты, связанные с возведением жилья. По его словам, в посольство поступают обращения по этим вопросам и они носят разный характер. Есть конкретные обвинения в адрес российских инициаторов таких проектов, которых подозревают в сборе средств под обещания построить апартаменты с последующим невыполнением обязательств.
Толченов уточнил, что предпочел бы не называть фамилии, поскольку судебных решений пока нет. Но местные правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения дел на основании заявлений россиян, считающих себя потерпевшими.
В августе 2025 г. на Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве денег у туристов. Вместе с ними были задержаны двое сотрудников местной иммиграционной службы – всех четверых подозревают в причастности к организованной схеме вымогательства и угроз в адрес иностранцев, отдыхающих на острове.