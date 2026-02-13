В Крыму задержали двоих участников террористической организации
В Крыму задержали участников террористической организации, вербовавших местных мусульман для обучения по доктрине создания всемирного халифата, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка», – говорится в сообщении.
Дома у вербовщиков изъяли запрещенные пропагандистские материалы и средства связи, на их электронных носителях обнаружили сведения о формах и методах деятельности террористов.
Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (ч. 1, 2 ст. 205.5). Фигурантов уже заключили под стражу, уточнили в региональном управлении ФСБ.
5 декабря 2025 г. в Башкирии задержали восьмерых человек, состоявших в ячейке запрещенной в России международной террористической организации. По данным следствия, задержанные вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.