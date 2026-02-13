Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Крыму задержали двоих участников террористической организации

Анна Бойцова

В Крыму задержали участников террористической организации, вербовавших местных мусульман для обучения по доктрине создания всемирного халифата, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка», – говорится в сообщении.

Дома у вербовщиков изъяли запрещенные пропагандистские материалы и средства связи, на их электронных носителях обнаружили сведения о формах и методах деятельности террористов.

Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (ч. 1, 2 ст. 205.5). Фигурантов уже заключили под стражу, уточнили в региональном управлении ФСБ.

5 декабря 2025 г. в Башкирии задержали восьмерых человек, состоявших в ячейке запрещенной в России международной террористической организации. По данным следствия, задержанные вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь