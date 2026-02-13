ВС рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» террористическим
Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной на территории РФ) террористической организацией и запрете его деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Заседание пройдет в закрытом режиме. Речь идет о международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Великобритания). Еще 1 февраля 2024 г. Минюст признал ее нежелательной организацией на территории РФ.
14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщало, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
По данным ведомства, организация была учреждена в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России. Отмечается, что 30 апреля 2023 г. в Берлине комитет принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой, по версии следствия, заявлялось о необходимости ликвидации действующей власти в РФ.
Кроме того, в октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии организации была создана так называемая «платформа российских демократических сил», которую Ходорковский позиционировал перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».