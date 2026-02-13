ВС рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» террористическим

По данным ведомства, организация была учреждена в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России. Отмечается, что 30 апреля 2023 г. в Берлине комитет принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой, по версии следствия, заявлялось о необходимости ликвидации действующей власти в РФ.