Главная / Общество /

ВС рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» террористическим

Ведомости

Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной на территории РФ) террористической организацией и запрете его деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Речь идет о международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Великобритания). Еще 1 февраля 2024 г. Минюст признал ее нежелательной организацией на территории РФ.

14 октября «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ сообщало, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) и его пособники из «Антивоенного комитета России» стали фигурантами уголовного дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). В отношении Ходорковского также возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным ведомства, организация была учреждена в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России. Отмечается, что 30 апреля 2023 г. в Берлине комитет принял так называемую «Берлинскую декларацию», в которой, по версии следствия, заявлялось о необходимости ликвидации действующей власти в РФ.

Кроме того, в октябре 2025 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы при участии организации была создана так называемая «платформа российских демократических сил», которую Ходорковский позиционировал перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и «альтернатива органам власти РФ».

