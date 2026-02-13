Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

Ведомости

На основе собранных данных и выявленных обстоятельств соучастникам покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Еще одной фигурантке – Зинаиде Серебрицкой – обвинение будет выдвинуто заочно. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Корбу и Васиных обвинили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данной статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Петренко рассказала, что в процессе следствия были тщательно проанализированы и сопоставлены все собранные доказательства. В их число входят результаты осмотра места происшествия и показания подозреваемых, которые утверждают, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Были также установлены мотивы организаторов и исполнителей, которые стремились запугать граждан и нарушить работу государственных органов.

Двух соучастников покушения на генерала Алексеева отправили под арест

Общество

Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления и задержания всех причастных к организации преступления.

По данным следствия, 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве Корба, используя огнестрельное оружие, совершил нападение на Алексеева. В результате стрельбы потерпевший был госпитализирован, а нападавший скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Корба покинул Россию и отправился в ОАЭ, где был задержан при содействии местных правоохранительных органов.

После его возвращения в Москву он признал вину и рассказал, что был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 г. На территории Московского региона также были задержаны Виктор Васин и его сын Павел, которые оказали содействие Корбе в подготовке преступления. Кроме того, была установлена причастность Серебрицкой, которая передала Корбе через тайник электронный ключ от подъезда, где проживал Алексеев. Она объявлена в розыск.

Замоскворецкий районный суд Москвы 11 февраля постановил арестовать Васиных.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь