Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

После его возвращения в Москву он признал вину и рассказал, что был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 г. На территории Московского региона также были задержаны Виктор Васин и его сын Павел, которые оказали содействие Корбе в подготовке преступления. Кроме того, была установлена причастность Серебрицкой, которая передала Корбе через тайник электронный ключ от подъезда, где проживал Алексеев. Она объявлена в розыск.