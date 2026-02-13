Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
На основе собранных данных и выявленных обстоятельств соучастникам покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Еще одной фигурантке – Зинаиде Серебрицкой – обвинение будет выдвинуто заочно. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Корбу и Васиных обвинили по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данной статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Петренко рассказала, что в процессе следствия были тщательно проанализированы и сопоставлены все собранные доказательства. В их число входят результаты осмотра места происшествия и показания подозреваемых, которые утверждают, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Были также установлены мотивы организаторов и исполнителей, которые стремились запугать граждан и нарушить работу государственных органов.
Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления и задержания всех причастных к организации преступления.
По данным следствия, 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве Корба, используя огнестрельное оружие, совершил нападение на Алексеева. В результате стрельбы потерпевший был госпитализирован, а нападавший скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов Корба покинул Россию и отправился в ОАЭ, где был задержан при содействии местных правоохранительных органов.
После его возвращения в Москву он признал вину и рассказал, что был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 г. На территории Московского региона также были задержаны Виктор Васин и его сын Павел, которые оказали содействие Корбе в подготовке преступления. Кроме того, была установлена причастность Серебрицкой, которая передала Корбе через тайник электронный ключ от подъезда, где проживал Алексеев. Она объявлена в розыск.
Замоскворецкий районный суд Москвы 11 февраля постановил арестовать Васиных.