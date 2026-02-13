Жителей Московского региона предупредили о нестабильной погоде

Однако уже в ночь на 15 февраля ситуация резко изменится. Регион окажется за холодным фронтом циклона, ветер сменится на северо-западный, начнется снег. К утру 15 февраля температура воздуха в Москве понизится до – 8–10 градусов, по области – до – 8–13 градусов.