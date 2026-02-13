Жителей Московского региона предупредили о нестабильной погоде
В Московском регионе в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды – после оттепели придет значительное похолодание, прогнозируется сильная гололедица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.
По ее словам, погода будет меняться «очень динамично», а изменения можно назвать даже «драматичными».
14 февраля в Москве и области сохранится относительно теплая погода – +1–4 градуса, южный ветер 5–10 м/с, ожидаются дождь и мокрый снег.
Однако уже в ночь на 15 февраля ситуация резко изменится. Регион окажется за холодным фронтом циклона, ветер сменится на северо-западный, начнется снег. К утру 15 февраля температура воздуха в Москве понизится до – 8–10 градусов, по области – до – 8–13 градусов.
Макарова предупредила, что в условиях резкого похолодания и осадков и ночью, и днем будет наблюдаться сильная гололедица.
Вечером 15 февраля Москву и Подмосковье накроет волна похолодания, предупреждали специалисты Гидрометцентра РФ 12 февраля. Днем воздух прогреется до +1 градуса в столице и до +2 градусов в области. В ночь на 16 февраля температура опустится до -15 градусов.