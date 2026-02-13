Газета
Число пострадавших в Белгороде после удара ВСУ выросло до пяти человек

Ведомости

Число пострадавших от удара вооруженных сил Украины по инфраструктурному объекту в Белгороде увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Двоих с баротравмой доставили в городскую больницу.

Повреждения также зафиксированы в 29 квартирах в пяти многоквартирных домах. Посечены осколками четыре автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.

Как сообщил Гладков, специалисты приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях.

В Яковлевском округе в селе Стрелецкое после падения обломков сбитых беспилотников пострадали два частных дома и два автомобиля.

13 февраля Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Белгороду погибли два мирных жителя. Трое получили ранения. Гладков также рассказал, что в результате обстрела серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. 

