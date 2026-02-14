Следствие отпустило победителя «Танцев со звездами» под подписку о невыезде

«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна "Калашников" Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца, а всего до 18 месяцев, то есть по 12 мая 2026 г. включительно», – рассказали агентству в правоохранительных органах. По данным собеседника, Чернышев сейчас тоже находится под подпиской.