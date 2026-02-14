Следствие отпустило победителя «Танцев со звездами» под подписку о невыезде
Победителю шоу «Танцы со звездами», соучредителю подрядной организации «Интертехника» Алексею Леденеву сменили меру пресечения и отпустили его под подписку о невыезде. Следствие ведется по делу о хищении при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников», передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Леденев дал признательные показания вместе с партнером по бизнесу Алексеем Мороховым и бывшим директором компании Юрием Чернышевым.
«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна "Калашников" Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Морохову продлили срок ареста еще на 3 месяца, а всего до 18 месяцев, то есть по 12 мая 2026 г. включительно», – рассказали агентству в правоохранительных органах. По данным собеседника, Чернышев сейчас тоже находится под подпиской.
О признании Морохова в хищении стало известно 6 апреля 2025 г. Во время проведения очной ставки с Леденевым техдиректор указал на него как на соучастника преступления. Победитель «Танцев со звездами» 2010 г. находился под домашним арестом после предъявления обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Следствие утверждает, что в период с 11 октября 2023 г. по 13 ноября 2024 г. фигуранты приобрели в Китае детали «по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда», заключенными с концерном «Калашников». Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.