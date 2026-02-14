Температура воздуха в Москве понизится на 15 градусов в течение суток
Температура в Москве понизится более чем на 15 градусов. К вечеру 15 февраля показатель упадет до -13 градусов, сообщила «РИА Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Нужно сказать, что завтра к утру температура воздуха в Москве уже будет в пределах где-то -7...-9 градусов, а к вечеру завтрашнего дня температура уже будет -13 градусов, то есть за сутки температура воздуха понизится более чем на 15 градусов», – отметила синоптик.
Она добавила, что в результате похолодания на улицах будет сильная гололедица.
13 февраля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова говорила, что в Московской области в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды. Она прогнозировала переход от оттепели к похолоданию и сильную гололедицу. 14 февраля, по ее словам, в Москве и области сохранится относительно теплая погода – +1...+4 градуса.