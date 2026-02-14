Температура воздуха в Москве понизится на 15 градусов в течение суток

«Нужно сказать, что завтра к утру температура воздуха в Москве уже будет в пределах где-то -7...-9 градусов, а к вечеру завтрашнего дня температура уже будет -13 градусов, то есть за сутки температура воздуха понизится более чем на 15 градусов», – отметила синоптик.