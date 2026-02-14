В Белгородской области хотят отменить ОГЭ и ЕГЭ из-за нескольких блэкаутов
Правительство Белгородской области обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, предложив не проводить ОГЭ и ЕГЭ в текущем году на территории региона. Кабмин хотел бы, как и в 2025 г., ввести для школьников области особые условия. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как отметил глава области, этот вопрос был изучен в ходе заседания оперштаба после получения большого числа обращений родителей, обеспокоенных проведением экзаменов. Власти региона предлагают сохранить процесс аттестации, при которой выпускники девятых классов получают итоговые оценки по текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Те, кто заканчивают 11-й класс, могут выбрать удобный вариант: получить оценки по успеваемости или сдать ЕГЭ в общем порядке.
По словам Гладкова, в случае положительного ответа федерального министерства «соответствующий документ будет доведен до образовательных организаций и родителей».
14 февраля губернатор Белгородской области говорил, что дома Белгорода с центральным отоплением до конца сезона останутся без горячей воды из-за ракетной атаки ВСУ 13 февраля. Гладков отметил, что повреждения энергохозяйства после обстрелов ВСУ «очень большие и очень серьезные». Он добавил, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии сохраняются с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.