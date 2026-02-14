В Белгородской области хотят отменить ОГЭ и ЕГЭ из-за нескольких блэкаутов

Правительство Белгородской области обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, предложив не проводить ОГЭ и ЕГЭ в текущем году на территории региона. Кабмин хотел бы, как и в 2025 г., ввести для школьников области особые условия. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.