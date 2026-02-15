Будущих водителей могут обязать пересдавать теорию из-за просрочки практики

«РИА Новости» сообщало о том, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без медицинской справки. Подать заявление на получение прав через «Госуслуги» можно будет без медсправки, если данные о здоровье кандидата уже есть в едином электронном реестре.