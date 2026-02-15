Будущих водителей могут обязать пересдавать теорию из-за просрочки практики
В России могут ввести новое правило для будущих водителей: кандидатов обяжут повторно сдавать теоретический экзамен на права, если они не смогли сдать практическую часть в течение полугода. Об этом ТАСС сообщил источник.
Проект о назначении повторного теоретического экзамена сейчас дорабатывается, после его передадут в правительство.
Ранее соответствующее предложение подготовило МВД РФ. Ведомство разработало проект постановления правительства, согласно которому повторный теоретический экзамен для таких кандидатов будет назначаться не позднее 30 календарных дней после истечения полугодового срока.
«РИА Новости» сообщало о том, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без медицинской справки. Подать заявление на получение прав через «Госуслуги» можно будет без медсправки, если данные о здоровье кандидата уже есть в едином электронном реестре.