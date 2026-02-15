Бастрыкин заявил о неизбежном увеличении числа IT‑преступлений
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о неизбежном росте IT-преступности в стране на фоне стремительного развития технологий. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».
По словам Бастрыкина, за последние три года СК расследовано 36 600 уголовных дел об IT-преступлениях. Из них 9500 связаны с хищениями, 6100 – преступления в сфере экономической деятельности, 4300 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2600 – против половой неприкосновенности, более 2000 – факты мошенничества, а также ряд других.
При этом председатель СКР обратил внимание на рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и фактов мошенничества.
Бастрыкин подчеркнул, что в последние годы значительная часть общеуголовных преступлений совершается в онлайн-формате. По его словам, с учетом того, что эта тенденция будет только усиливаться, Cледственный комитет уделяет особое внимание постоянному cовершенствованию средств и методов фиксации цифровых следов, а также внедрению нового технологического инструментария.
Госдума 10 февраля рассмотрела в первом чтении ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенничеству и усиление защиты граждан от киберпреступлений. Предлагаемые меры включают маркировку международных звонков, ограничение числа платежных карт для граждан (не более пяти в одном банке и 20 во всех кредитных организациях), а также введение специальных детских SIM-карт. Помимо этого законопроекты обязывают банки усиливать защиту мобильных приложений и сайтов от вредоносных атак.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с 2025 г. Госдума уже приняла 10 федеральных законов в сфере борьбы с мошенниками. По данным МВД, в прошлом году число киберпреступлений снизилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.