Бастрыкин заявил о неизбежном увеличении числа IT‑преступлений

По словам Бастрыкина, за последние три года СК расследовано 36 600 уголовных дел об IT-преступлениях. Из них 9500 связаны с хищениями, 6100 – преступления в сфере экономической деятельности, 4300 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2600 – против половой неприкосновенности, более 2000 – факты мошенничества, а также ряд других.