Аэропорт «Внуково» после введения ограничений отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.
В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
15 февраля Минобороны России объявило, что утром дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 88 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены в небе над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Адыгеей, Краснодарским и Ставропольским краями, в акваториях Черного и Азовского морей.
По данным оборонного ведомства, с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля военные уничтожили 68 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Курской областью.