Шейкин рассказал о способах оформления детской SIM-карты
Родители смогут оформить детскую SIM-карту в салоне оператора сотовой связи непосредственно на ребенка или уведомить оператора о передаче ему своей карты. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Шейкин уточнил, что будет определен подробный механизм оформления таких SIM-карт. Он предположил, что для их покупки также потребуется подтвердить свою личность.
10 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает формат оформления детских SIM-карт. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.
Документ предусматривает, что родителям нужно уведомить операторов связи при передаче оформленной на себя SIM-карты детям. Мобильные операторы должны будут вносить в специальную систему данные о несовершеннолетних абонентах и SIM-картах, которые передали в пользование ребенку. Эту информацию смогут использовать владельцы интернет-сайтов и сервисов, чтобы ограждать несовершеннолетних пользователей от вредоносного контента.
В ноябре 2025 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев анонсировал введение детских SIM-карт в России. Он рассказал, что они будут оформляться с согласия родителей, которые смогут получать геотреки ребенка по запросу без судебных решений.