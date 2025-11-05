Минцифры вводит детские сим-карты

С 1 сентября в России также вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.