Минцифры вводит детские сим-карты
В России вводят детские сим-карты. Взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава Минцифры уточнил, что родители смогут получать геотреки детей по запросу без судебных решений.
3 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в ноябре вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита. Россиянам можно оформить на себя не более 20 номеров.
С 1 сентября в России также вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.