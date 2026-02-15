Самые сильные морозы на планете зафиксировали на станции «Восток»

15 февраля Гидрометцентр России предупредил, что в ночь на 18 февраля столбики термометров в Москве могут опуститься местами до -23 градусов, а в области – до -25 градусов. Дневная температура на фоне небольшого снега ожидается в столице на уровне -7... -9 градусов и -6... -11 градусов в Подмосковье.