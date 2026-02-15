Самые сильные морозы на планете зафиксировали на станции «Восток»
Самой холодной точкой на планете 14 февраля стала российская антарктическая станция «Восток», на которой минимальная температура воздуха опускалась до -55,8 градуса. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Он добавил, что в первой десятке самых холодных мест Земли были еще семь пунктов, расположенных в России, – Илирней, Омолон и Баимка, которые находятся на Чукотке, Оймякон, Иэма, Делянкир и Верхоянск в Якутии.
В феврале «Газпром» четыре дня подряд поставлял российским потребителям рекордные для этого месяца объемы газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Последний суточный максимум был зафиксирован 4 февраля и достиг 1835,2 млн куб. м. Рекордные объемы газа поставлялись гражданам на фоне сильных морозов.
15 февраля Гидрометцентр России предупредил, что в ночь на 18 февраля столбики термометров в Москве могут опуститься местами до -23 градусов, а в области – до -25 градусов. Дневная температура на фоне небольшого снега ожидается в столице на уровне -7... -9 градусов и -6... -11 градусов в Подмосковье.