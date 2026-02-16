В ГД предложили внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов
Госдума предлагает внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по самым востребованным категориям. Соответствующее обращение было направлено вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым (ЛДПР) министру финансов Антону Силуанову, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма.
В обращении парламентарий отметил, что налоговый вычет остается одной из эффективных мер поддержки, но существующий заявительный порядок требует сбора документов и подачи декларации 3-НДФЛ, что для пенсионеров и маломобильных граждан часто становится непреодолимым препятствием. По его словам, в результате значительные суммы не доходят до людей.
Чернышов предлагает на основе данных, уже имеющихся у государства, автоматически начислять вычеты по ключевым категориям. ФНС должна будет направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой, а получателю потребуется лишь подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги».
С 1 января заработала «семейная выплата» для семей с двумя и более детьми. Воспользоваться ее смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов. В этом случае каждый из работающих родителей получает право на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для таких граждан расчетная ставка подоходного налога составляет 6%. Сумма, превышающая этот размер, вернется в семью. Как ожидается, такую выплату предоставят 7,3 млн работающих родителей.