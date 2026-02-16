В ГД предложили внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов

С 1 января заработала «семейная выплата» для семей с двумя и более детьми. Воспользоваться ее смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов. В этом случае каждый из работающих родителей получает право на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для таких граждан расчетная ставка подоходного налога составляет 6%. Сумма, превышающая этот размер, вернется в семью. Как ожидается, такую выплату предоставят 7,3 млн работающих родителей.