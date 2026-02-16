Работающим пенсионерам повысят пенсии в августе 2026 года
В августе 2026 г. в России пройдет ежегодная корректировка страховых пенсий по старости для пенсионеров, которые официально работали в 2025 г. Об этом RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, увеличение выплат коснется только тех пенсионеров, за которых работодатели уплачивали страховые взносы, поскольку именно в этом случае формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.
«У неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались», – отметил эксперт.
Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов. При этом подавать заявления для перерасчета не потребуется – повышение пройдет автоматически.
9 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что вопрос повышения пенсионного возраста из-за кадровых проблем не рассматривается. По его словам, основной кадровый резерв правительство видит в привлечении молодежи. Он также отмечал, что пенсионная реформа только завершается. Так, в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 г.