Работающим пенсионерам повысят пенсии в августе 2026 года

9 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что вопрос повышения пенсионного возраста из-за кадровых проблем не рассматривается. По его словам, основной кадровый резерв правительство видит в привлечении молодежи. Он также отмечал, что пенсионная реформа только завершается. Так, в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 г.