Синоптик спрогнозировал температуру до -14 градусов в Подмосковье 16 февраля

По данным Леуса, в южной части Подмосковья и новой Москве ожидаются сильные метели и снег. В столице температура воздуха будет фиксироваться на уровне –10...–12 градусов, в области показатель достигнет –9...–14 градусов. Метеоролог подчеркнул, что такие значения на шесть-семь градусов ниже климатической нормы. Ветер при этом будет северо-восточным, порывистым, 5–10 м в секунду.