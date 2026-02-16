Синоптик спрогнозировал температуру до -14 градусов в Подмосковье 16 февраля
Температура воздуха до -14 градусов ожидается 16 февраля в Московской области, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он также спрогнозировал облачную погоду и метели в регионе.
«Сегодня характер погоды в столице будет формировать северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья. Погода будет облачная, пройдет снег, местами возможны метели», – отметил метеоролог.
По данным Леуса, в южной части Подмосковья и новой Москве ожидаются сильные метели и снег. В столице температура воздуха будет фиксироваться на уровне –10...–12 градусов, в области показатель достигнет –9...–14 градусов. Метеоролог подчеркнул, что такие значения на шесть-семь градусов ниже климатической нормы. Ветер при этом будет северо-восточным, порывистым, 5–10 м в секунду.
Росавиация сообщала, что сильный снегопад в Москве 16 февраля может привести к корректировке расписания и отмене рейсов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы, по данным ведомства. Корректировки расписания вызваны необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек спецтехникой, а также обработкой самолетов противообледенительными составами.