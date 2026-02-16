ФСБ задержала более 80 нелегальных оружейников в 37 регионах РФ

12 декабря 2025 г. ЦОС сообщал, что ФСБ объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре 2025 г. совместно с МВД и Росгвардией. По данным спецслужбы, подпольные «оружейники» действовали в 53 субъектах России.