Общество

ФСБ задержала более 80 нелегальных оружейников в 37 регионах РФ

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в январе и декабре 86 человек, занимающихся нелегальным оборотом оружия в 37 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС). Прекращена работа 19 подпольных мастерских.

Также было изъято 124 единицы огнестрельного оружия, в числе которых 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, 36 гранат, а также более 19,6 кг взрывчатых веществ и 15 000 патронов.

Оперативные мероприятия прошли в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

Работа по предотвращению нелегального оборота оружия продолжается, заключили в ЦОС ФСБ.

12 декабря 2025 г. ЦОС сообщал, что ФСБ объявила о масштабной спецоперации, в ходе которой были задержаны 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его модернизации. Работы проводились в октябре и ноябре 2025 г. совместно с МВД и Росгвардией. По данным спецслужбы, подпольные «оружейники» действовали в 53 субъектах России.

