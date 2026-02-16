Пик похолодания до –20 ожидает Москву 18 февраля
Пик похолодания в Москве должен быть зафиксирован 18 февраля, когда ночные температуры достигнут –20 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Вторник [17 февраля] столица встретит усилением морозов – ночью до –15...–17 градусов, днем ожидается не выше –8...–10 градусов, а пик похолодания придется на среду [18 февраля], когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам», – написал он.
По данным Леуса, 16 февраля снегопады в Московской области вызваны влиянием циклона «Вивиан». Он уточнил, что в северной части региона осадков будет немного (не более 1–3 мм), в центральной – 3–8 мм. Наибольшее количество осадков придется на юг и юго-восток Подмосковья – 9–14 мм, это значение приближено к трети от месячной нормы февраля, добавил метеоролог.
Росавиация отмечала, что сильный снегопад в Москве 16 февраля может привести к корректировке расписания и отмене рейсов. По данным ведомства, такие условия способствуют образованию гололедицы. Корректировки будут связаны с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек спецтехникой, а также с обработкой воздушных судов противообледенительными составами.