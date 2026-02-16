Пик похолодания до –20 ожидает Москву 18 февраля

По данным Леуса, 16 февраля снегопады в Московской области вызваны влиянием циклона «Вивиан». Он уточнил, что в северной части региона осадков будет немного (не более 1–3 мм), в центральной – 3–8 мм. Наибольшее количество осадков придется на юг и юго-восток Подмосковья – 9–14 мм, это значение приближено к трети от месячной нормы февраля, добавил метеоролог.