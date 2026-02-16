Роспотребнадзор рассказал, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья
Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция составляет два-три тонких блина, рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Если блины большие, толстые, с калорийной начинкой, то лучше ограничиться одним-двумя. Детям достаточно одного-двух небольших блинчиков без обилия сахара и жирных соусов.
В ведомстве разъяснили, что блины – это насыщенное сочетание быстрых углеводов и жиров. Калорийность резко возрастает при жарке на масле и при добавлении начинок. Один тонкий блин в 40-50 г содержит около 90-120 ккал, а добавки увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза.
Чтобы сделать блины полезными, стоит выбирать «легкие» добавки, такие как свежие ягоды, несладкий йогурт, нежирный творог, рыбу или овощи. Для жарки следует использовать сковороду с антипригарным покрытием, чтобы свести количество масла к минимуму. Запивать блюдо лучше чаем, а не сладкими газировками и соками. Это снизит общее потребление сахара за прием пищи.
В Роспотребнадзоре предупредили, что людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря следует строго ограничить количество блинов и исключить жирные и сладкие добавки. В ведомстве также напомнили, что готовые блины не стоит надолго оставлять при комнатной температуре. Хранить блюдо нужно в холодильнике.
12 февраля аналитический проект «Чек индекс» сообщил, что средняя цена ингредиентов на продуктовый набор для приготовления блинов на четырех человек в офлайн-магазинах выросла на 4% и достигла 149 руб.