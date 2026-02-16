Роспотребнадзор рассказал, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

В ведомстве разъяснили, что блины – это насыщенное сочетание быстрых углеводов и жиров. Калорийность резко возрастает при жарке на масле и при добавлении начинок. Один тонкий блин в 40-50 г содержит около 90-120 ккал, а добавки увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза.