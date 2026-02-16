C помощницы Блиновской могут взыскать 47 млн рублей
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина попросила суд взыскать около 47 млн руб. с помощницы блогера Полины Видовской. Об этом пишет «РИА Новости».
Ознобихина оспаривает сделки по перечислению денег Видовской и просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с нее всех полученных средств, уточнило агентство.
Со своей стороны Видовская указала, что была официально трудоустроена у Блиновской младшей личной помощницей. В частности, в ее обязанности входило перечисление денежных средств по указанию Блиновской или ее мужа Алексея. По ее словам, все расходы проходили через бухгалтерию блогера.
Арбитражный суд Москвы отложил слушания на апрель для предоставления подробных выписок из банков.
Блиновскую осудили на пять лет колонии в марте 2025 г. за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до четырех с половиной лет.
Суд пришел к выводу, что блогер при посредничестве своего мужа Алексея в 2019–2021 гг. уклонилась от уплаты налогов с физлица на сумму 906 млн руб. при помощи дробления бизнеса. При этом супруги легализовали часть средств в размере 716 млн руб.