C помощницы Блиновской могут взыскать 47 млн рублей

Блиновскую осудили на пять лет колонии в марте 2025 г. за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор блогеру до четырех с половиной лет.