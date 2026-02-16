Симоньян сообщила об «ураганном течении» болезни на фоне стресса
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей предстоят операция, химио- и лучевая терапия. Это связано с «ураганным течением» заболевания на фоне стресса, сообщила она в своем Telegram-канале.
«И операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», – написала Симоньян.
8 сентября 2025 г. Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она уточнила, что проходит лечение от рака.
20 октября Симоньян рассказала, что начала курс химиотерапии.