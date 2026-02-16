Симоньян сообщила об «ураганном течении» болезни на фоне стресса

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей предстоят операция, химио- и лучевая терапия. Это связано с «ураганным течением» заболевания на фоне стресса, сообщила она в своем Telegram-канале.