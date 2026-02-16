Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Симоньян сообщила об «ураганном течении» болезни на фоне стресса

Ведомости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей предстоят операция, химио- и лучевая терапия. Это связано с «ураганным течением» заболевания на фоне стресса, сообщила она в своем Telegram-канале.

«И операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», – написала Симоньян.

8 сентября 2025 г. Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она уточнила, что проходит лечение от рака.

20 октября Симоньян рассказала, что начала курс химиотерапии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её