Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки для всех фигурантов дела, кроме двух братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила, а также Алишера Касимова, сообщили в Генпрокуратуре. Их предложено приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Исломовы продали автомобиль Renault исполнителям теракта. Кроме того, по версии следствия, они помогли исполнителям с квартирой и деньгами.