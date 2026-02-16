Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные срокиПрокурор попросил лишить фигурантов приобретенного гражданства РФ
Во 2-м Западном окружном военном суде в ходе закрытых прений сторон по делу о теракте в «Крокус сити холле» обвинение попросило назначить 15 подсудимым, в том числе четырем непосредственным исполнителям теракта, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Гособвинитель запросил у суда пожизненные сроки для всех фигурантов дела, кроме двух братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила, а также Алишера Касимова, сообщили в Генпрокуратуре. Их предложено приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Исломовы продали автомобиль Renault исполнителям теракта. Кроме того, по версии следствия, они помогли исполнителям с квартирой и деньгами.
Также прокурор попросил лишить фигурантов приобретенного российского гражданства.
10 февраля адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила, что засекреченный свидетель подтвердил причастность всех 19 фигурантов к организации и исполнению теракта. Он рассказал, что лично был знаком с организатором нападения Шамсидином Фаридуни и одним из исполнителей – Далерджоном Мирзоевым.
Теракт в концертном зале «Крокуса» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли стрельбу по посетителям, собравшимся на концерт группы «Пикник». Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 человек получили ранения и травмы различной тяжести.
Согласно оглашенным в суде материалам дела, трое обвиняемых – граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов – признали вину. Четвертый фигурант, Саидакрами Рачабализода, согласился с обвинением лишь частично. Все 19 фигурантов включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.