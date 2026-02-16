В Москве ожидается потепление с 23 февраля

Синоптик также отмечал, что снегопады 16 февраля в Московской области связаны с влиянием циклона «Вивиан». В северной части региона ожидается до 1–3 мм осадков, в центральной – 3–8 мм, на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9–14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля.