Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве ожидается потепление с 23 февраля

Ведомости

Потепление в Москве ожидается с 23 февраля и сохранится до конца месяца. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами», – отметил синоптик.

Шувалов добавил, что в столичном регионе сохраняется тенденция к резким и частым изменениям погодных условий. По его словам, забыть про этот погодный «слалом» можно будет только со следующей недели.

До этого сообщалось, что пик похолодания в Москве ожидается 18 февраля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус писал в Telegram-канале, что ночью температура может опуститься до –20 градусов.

Синоптик также отмечал, что снегопады 16 февраля в Московской области связаны с влиянием циклона «Вивиан». В северной части региона ожидается до 1–3 мм осадков, в центральной – 3–8 мм, на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9–14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её