В Москве ожидается потепление с 23 февраля
Потепление в Москве ожидается с 23 февраля и сохранится до конца месяца. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами близкими к нулю и слабоположительными температурами», – отметил синоптик.
Шувалов добавил, что в столичном регионе сохраняется тенденция к резким и частым изменениям погодных условий. По его словам, забыть про этот погодный «слалом» можно будет только со следующей недели.
До этого сообщалось, что пик похолодания в Москве ожидается 18 февраля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус писал в Telegram-канале, что ночью температура может опуститься до –20 градусов.
Синоптик также отмечал, что снегопады 16 февраля в Московской области связаны с влиянием циклона «Вивиан». В северной части региона ожидается до 1–3 мм осадков, в центральной – 3–8 мм, на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9–14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля.