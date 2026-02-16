Один человек погиб в ДТП с 14 автомобилями на М4 «Дон»
На 240-252 км автодороги М4 «Дон» в Тульской области произошло несколько ДТП. На 214 км также было зафиксировано шесть самостоятельных аварий с участием 14 транспортных средств. По предварительной информации, пострадали шесть человек, еще один погиб, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
На 212 км произошел наезд на стоящее транспортное средство, в результате чего погибла пассажирка автомобиля Haval.
Для ликвидации последствий происшествия в 09:50 мск в Тульской области запустили алгоритм «Дорога». К работе привлекли 68 сотрудников, которые находились на выходных.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 14:45 мск, столкновение грузовых и легковых автомобилей на 254 км трассы М4 привело к образованию пробки, которая достигала достигала 15 км. К 18:00 мск движение на автодороге было восстановлено.
На участке М4 «Дон» в Тульской области на 14:58 мск были задействованы 26 единиц комбинированной дорожной техники, сообщил Telegram-канал «Автодора». Комбинированные дорожные машины вели непрерывную обработку проезжей части противогололедными материалами и расчистку покрытия. В местах ДТП были организованы работы по оперативному восстановлению движения, для эвакуации грузового транспорта направлен тяжелый эвакуатор.