Один человек погиб в ДТП с 14 автомобилями на М4 «Дон»

На 240-252 км автодороги М4 «Дон» в Тульской области произошло несколько ДТП. На 214 км также было зафиксировано шесть самостоятельных аварий с участием 14 транспортных средств. По предварительной информации, пострадали шесть человек, еще один погиб, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.