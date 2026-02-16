Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России могут ввести новый вид алкотестеров

Ведомости

МВД РФ планирует использовать современные технические устройства для оценки состояния водителей. Эти приборы помогут выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, что позволит проводить предварительное тестирование на опьянение. Об этом говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.

После проведения такого тестирования будет приниматься решение о временном отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшем медицинском освидетельствовании. При этом использование нового устройства будет осуществляться с согласия водителя и обязательной видеофиксацией.

Ожидается, что применение новых приборов позволит полицейским оперативно выявлять водителей, которые находится за рулем в состоянии опьянения, даже если внешние признаки опьянения не очевидны. Использование этих технических средств также поможет снизить субъективность в оценке состояния водителей со стороны сотрудников полиции, что, в свою очередь, будет способствовать защите прав и законных интересов всех участников дорожного движения.

О соответствующих изменениях в процессе медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, с 1 сентября сообщал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, среди нововведений – рост интервала между двумя продувами алкотестером: в настоящее время он составляет 15-20 мин, а с 1 сентября будет 15-25 мин. Также установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ: в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. Если же человек не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте