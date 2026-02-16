В России могут ввести новый вид алкотестеров
МВД РФ планирует использовать современные технические устройства для оценки состояния водителей. Эти приборы помогут выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, что позволит проводить предварительное тестирование на опьянение. Об этом говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.
После проведения такого тестирования будет приниматься решение о временном отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшем медицинском освидетельствовании. При этом использование нового устройства будет осуществляться с согласия водителя и обязательной видеофиксацией.
Ожидается, что применение новых приборов позволит полицейским оперативно выявлять водителей, которые находится за рулем в состоянии опьянения, даже если внешние признаки опьянения не очевидны. Использование этих технических средств также поможет снизить субъективность в оценке состояния водителей со стороны сотрудников полиции, что, в свою очередь, будет способствовать защите прав и законных интересов всех участников дорожного движения.
О соответствующих изменениях в процессе медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, с 1 сентября сообщал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, среди нововведений – рост интервала между двумя продувами алкотестером: в настоящее время он составляет 15-20 мин, а с 1 сентября будет 15-25 мин. Также установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ: в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. Если же человек не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь.