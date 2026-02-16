Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой о дезорганизации работы колонии
Верховный суд Чечни отменил приговор супруге экс-судьи Зареме Мусаевой по делу о дезорганизации работы исправительного учреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Савина.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Савин отметил, что изначально прокурор выступил против просьбы защиты об отмене приговора, но после прения согласился с доводами и также попросил отменить обвинительный приговор.
Вместе с тем, суд сохранил меру пресечения в виде заключения под стражу и продлил арест до 5 марта.
Мусаева была задержана в феврале 2022 г. в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный в статусе свидетеля по делу о мошенничестве. 4 июля 2023 г. Ахматовский райсуд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В августе 2025 г. ее также признали виновной в нападении на сотрудника ФСИН и приговорили почти к четырем годам колонии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявлял, что Мусаева «заработала себе статью», утверждая, что при задержании она напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Кадыров также заявлял, что семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».