Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой о дезорганизации работы колонии

Мусаева была задержана в феврале 2022 г. в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный в статусе свидетеля по делу о мошенничестве. 4 июля 2023 г. Ахматовский райсуд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В августе 2025 г. ее также признали виновной в нападении на сотрудника ФСИН и приговорили почти к четырем годам колонии.