Зареме Мусаевой дали почти 4 года по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Мусаева была задержана в феврале 2022 г. в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный в статусе свидетеля по делу о мошенничестве. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Мусаева «заработала себе статью», утверждая, что при задержании она напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.