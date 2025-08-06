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Зареме Мусаевой дали почти 4 года по делу о нападении на сотрудника ФСИН

Ведомости

Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева получила 3 года и 11 месяцев колонии-поселения по делу о дезорганизации деятельности колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в прошлом году Мусаева, находясь в машине по пути из больницы после медпроцедур, напала на сотрудника ФСИН. Силовик, по данным материалов дела, получил царапину на шее, а также у него был сорван погон. Сама фигурантка отрицала вину.

Известно, что по совокупности с первым приговором ей окончательно назначено 4 года колонии-поселения.

4 июля 2023 г. Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. Изначально защиту Мусаевой должен был осуществлять адвокат Александр Немов, однако после нападения на него ее интересы стал представлять Александр Савин.

Мусаева была задержана в феврале 2022 г. в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный в статусе свидетеля по делу о мошенничестве. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Мусаева «заработала себе статью», утверждая, что при задержании она напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.

В свою очередь 3 февраля 2022 г. Янгулбаев был лишен статуса судьи, что автоматически означало утрату неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявлял, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Янгулбаев сообщил о своем отъезде из России.

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