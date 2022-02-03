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Экс-судью ВС Чечни Янгулбаева лишили неприкосновенности

Ведомости

Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев лишен своего статуса и как следствие — неприкосновенности, соответствующее решение приняла квалификационная коллегия судей республики, сообщают «РИА Новости».

«Прекратить с 4 февраля 2022 года отставку судьи Верховного суда Чеченской Республики Янгулбаева Сайди Вахаевича с лишением его четвертого квалификационного класса, за что 15 членов коллегии, принимавших участие в заседании, единогласно проголосовали», — сказал председатель совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.

В ходе заседания Гардалоев отметил, что Янгулбаев «делает все возможное» для нарушения спокойствия и внесения раздора в чеченское общество. Глава совета подчеркнул, что подобное поведение несовместимо со статусом судьи.

Неприкосновенность судьи, согласно российскому законодательству, предполагает неприкосновенность его личности, жилья, рабочих помещений, транспортных средств, документов, личного имущества и корреспонденции. При этом, как рассказали Янгулбаев и его сын Абубакар, 20 января этого года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи в Нижнем Новгороде и насильно увезли супругу экс-судьи Зарему Мусаеву.

Адвокат Наталья Добронравова рассказала, что силовики предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что прежде указанным лицам три раза направляли повестку, но те не явились.

После этого Янгулбаев с детьми покинули Россию. Вчера Старопромысловский районный суд Грозного арестовал женщину до 1 апреля, ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ранее Кадыров рассказал, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.

Также глава республики обвинил одного из сыновей Янгулбаева в прямых угрозах в свой адрес. Имя он не назвал, но 31 января Висаитовский районный суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании такового или его пропаганде через СМИ или интернет (ст. 205.2, ч. 2 УК РФ). Молодой человек находится в федеральном розыске.

Вдобавок, по словам Кадырова, дети экс-судьи делали «экстремистские высказывания» и «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях» Telegram-канала. Политик предупредил, что члены этой семьи не смогут ходить, «свободно наслаждаясь жизнью», «пока жив хоть один чеченец».

Сайди Янгулбаев с 2012 г. был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. Затем он ушел в отставку и вместе с семьей переехал в Нижний Новгород.

Ранее по теме: Кадыров отреагировал на заявления о похищении жены экс-судьи ВС Чечни

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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