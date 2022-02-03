Экс-судью ВС Чечни Янгулбаева лишили неприкосновенности

После этого Янгулбаев с детьми покинули Россию. Вчера Старопромысловский районный суд Грозного арестовал женщину до 1 апреля, ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ранее Кадыров рассказал, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.