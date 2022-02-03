Экс-судью ВС Чечни Янгулбаева лишили неприкосновенности
Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев лишен своего статуса и как следствие — неприкосновенности, соответствующее решение приняла квалификационная коллегия судей республики, сообщают «РИА Новости».
«Прекратить с 4 февраля 2022 года отставку судьи Верховного суда Чеченской Республики Янгулбаева Сайди Вахаевича с лишением его четвертого квалификационного класса, за что 15 членов коллегии, принимавших участие в заседании, единогласно проголосовали», — сказал председатель совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.
В ходе заседания Гардалоев отметил, что Янгулбаев «делает все возможное» для нарушения спокойствия и внесения раздора в чеченское общество. Глава совета подчеркнул, что подобное поведение несовместимо со статусом судьи.
Неприкосновенность судьи, согласно российскому законодательству, предполагает неприкосновенность его личности, жилья, рабочих помещений, транспортных средств, документов, личного имущества и корреспонденции. При этом, как рассказали Янгулбаев и его сын Абубакар, 20 января этого года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи в Нижнем Новгороде и насильно увезли супругу экс-судьи Зарему Мусаеву.
Адвокат Наталья Добронравова рассказала, что силовики предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что прежде указанным лицам три раза направляли повестку, но те не явились.
После этого Янгулбаев с детьми покинули Россию. Вчера Старопромысловский районный суд Грозного арестовал женщину до 1 апреля, ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ранее Кадыров рассказал, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.
Также глава республики обвинил одного из сыновей Янгулбаева в прямых угрозах в свой адрес. Имя он не назвал, но 31 января Висаитовский районный суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании такового или его пропаганде через СМИ или интернет (ст. 205.2, ч. 2 УК РФ). Молодой человек находится в федеральном розыске.
Вдобавок, по словам Кадырова, дети экс-судьи делали «экстремистские высказывания» и «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях» Telegram-канала. Политик предупредил, что члены этой семьи не смогут ходить, «свободно наслаждаясь жизнью», «пока жив хоть один чеченец».
Сайди Янгулбаев с 2012 г. был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. Затем он ушел в отставку и вместе с семьей переехал в Нижний Новгород.