Суд заочно арестовал сына экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Висаитовский районный суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева — сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сообщается на сайте республиканского министерства внутренних дел.
Сейчас Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании такового или его пропаганде через СМИ или интернет (ст. 205.2, ч. 2 УК РФ).
«Сотрудниками МВД по Чеченской Республике проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого», — говорится в сообщении МВД.
Сайди Янгулбаев с 2012 г. был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. После того как Ибрагима несколько раз задерживали, чиновник ушел в отставку, семья переехала в Нижний Новгород. 20 января этого года в СМИ появилась информация о похищении супруги Янгулбаева Заремы Мусаевой чеченскими силовиками. Эту информацию Янгулбаев подтвердил в видеообращении к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову 21 января.
Другой сын экс-судьи Абубакар Янгулбаев рассказал, что вечером 20 января неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившись полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде и насильно увезли Мусаеву в неизвестном направлении. По словам адвоката Натальи Добронравовой, силовики предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. После этого Сайди с детьми уехал из России.
Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль не будет разбираться с этой ситуацией, так как это не является его прерогативой. Пресс-секретарь президента отметил, что силовики должны работать в других регионах «в строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями».
Глава Чечни Рамзан Кадыров при этом написал в своем Telegram-канале, что до 20 января Янгулбаевым три раза направляли повестку, но те не явились. «Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», — заявил политик.
Кадыров сообщил, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Также, по словам главы Чечни, один из сыновей Янгулбаевых выступает против него самого с прямыми и открытыми угрозами. «Этим человеком займутся компетентные органы», — предупредил политик. О каком из братьев идет речь, он не уточнил. Также Кадыров написал, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях Telegram-канала». Название канала глава республики не назвал.
Вдобавок Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой исключить Сайди Янгулбаева из ряда судей, «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа». Члены этой семьи не смогут ходить, «свободно наслаждаясь жизнью», «пока жив хоть один чеченец», предупредил политик. В другой публикации глава республики сообщил, что дети Янгулбаева делали «экстремистские высказывания».
Ранее, в 2017 г., Ибрагим Янгулбаев был задержан и помещен в СИЗО, его обвиняли в разжиганиях ненависти к русским из-за публикаций в социальных сетях, писал «Комитет против пыток» (организация самоликвидировалась в 2015 г. после включения в реестр иноагентов, в настоящее время работает без регистрации). Спустя 1,5 года молодого человека отпустили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ. При этом он продолжил выступать с критикой чеченских властей, в том числе на своей странице в Facebook.