Суд заочно арестовал сына экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева

Кадыров сообщил, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Также, по словам главы Чечни, один из сыновей Янгулбаевых выступает против него самого с прямыми и открытыми угрозами. «Этим человеком займутся компетентные органы», — предупредил политик. О каком из братьев идет речь, он не уточнил. Также Кадыров написал, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях Telegram-канала». Название канала глава республики не назвал.