Экс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к Пескову

«[Вы] назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу Мусаеву Зарему похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился [этого], — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», — заявил Янгулбаев в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Комитета против пыток» (организация самоликвидировалась в 2015 г. после включения в реестр иноагентов, в настоящее время работает без регистрации).