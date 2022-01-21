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Экс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к Пескову

Ведомости

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который усомнился в достоверности сообщений о похищении супруги Янгулбаева.

«[Вы] назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу Мусаеву Зарему похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился [этого], — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», — заявил Янгулбаев в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Комитета против пыток» (организация самоликвидировалась в 2015 г. после включения в реестр иноагентов, в настоящее время работает без регистрации).

Сын Сайди и Заремы, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Дмитрий Песков ранее заявил, что видел сообщения о предполагаемом похищении в прессе и считает их «фантастической историей». По его словам, Кремль не собирается верить им без каких-либо подтверждений. Он подчеркнул, что разбираться в этой ситуации — прерогатива полиции, а не администрации президента.

Ранее по теме: Песков прокомментировал сообщения о попытке похищения экс-судьи и его супруги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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