Экс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к Пескову
Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который усомнился в достоверности сообщений о похищении супруги Янгулбаева.
«[Вы] назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу Мусаеву Зарему похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился [этого], — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», — заявил Янгулбаев в обращении, опубликованном в Telegram-канале «Комитета против пыток» (организация самоликвидировалась в 2015 г. после включения в реестр иноагентов, в настоящее время работает без регистрации).
Сын Сайди и Заремы, бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Дмитрий Песков ранее заявил, что видел сообщения о предполагаемом похищении в прессе и считает их «фантастической историей». По его словам, Кремль не собирается верить им без каких-либо подтверждений. Он подчеркнул, что разбираться в этой ситуации — прерогатива полиции, а не администрации президента.