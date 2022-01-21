Песков прокомментировал сообщения о попытке похищения экс-судьи и его супруги

По словам адвоката Натальи Добронравовой, супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, проживающего в Нижнем Новгороде, увезли из города на допрос представившиеся оперативниками неизвестные. В разговоре с ТАСС она отметила, что вечером в четверг ее вызвали для оказания квалифицированной юридической помощи в квартиру судьи. Неизвестные в подъезде у квартиры представили адвокату постановления о приводе 24 января Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой в качестве свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 г. При этом, по словам Добронравовой, у дома стояли автомобили, один из которых имел чеченские номера.