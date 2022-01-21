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Песков прокомментировал сообщения о попытке похищения экс-судьи и его супруги

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается верить сообщениям о попытке похищения экс-судьи в Нижнем Новгороде без каких-либо подтверждений. Об этом он сказал в разговоре с журналистами.

Как сообщает ТАСС, информация о попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены появились в СМИ 20 января.

«Я не располагаю этой информацией. Я видел сообщения СМИ. Но я не знаю, насколько достоверны эти сообщения. Но разумеется если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то соответственно кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать», — сказал Песков журналистам.

По словам адвоката Натальи Добронравовой, супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, проживающего в Нижнем Новгороде, увезли из города на допрос представившиеся оперативниками неизвестные. В разговоре с ТАСС она отметила, что вечером в четверг ее вызвали для оказания квалифицированной юридической помощи в квартиру судьи. Неизвестные в подъезде у квартиры представили адвокату постановления о приводе 24 января Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой в качестве свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 г. При этом, по словам Добронравовой, у дома стояли автомобили, один из которых имел чеченские номера.

В ответ на вопрос о том, будут ли в Кремле разбираться с этой ситуацией, Песков ответил: «Нет, мы не будем. Это не наша прерогатива. Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает».

В свою очередь, комментируя информацию о сотрудниках силовых ведомств из Чечни, представитель Кремля сказал, что они должны работать в других регионах «в строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциям».

«Мы единая страна, у нас есть МВД, у нас есть другие специальные службы. В этих рамках вся работа должна вестись, о чем-то другом речи быть не может», — отметил пресс-секретарь президента, добавив, что «никакого особого статуса» у чеченских сотрудников нет и быть не может. «У нас единое правовое поле», — сказал Песков.

«Но вообще фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж в слишком неправдивое время мы живем», — отметил он.

По данным ТАСС, родившийся в 1958 г. Сайда Вахаевич Янгулбаев 10 августа 2012 года был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. После отставки он с семьей переехал в Нижний Новгород.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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