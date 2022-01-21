Кадыров отреагировал на заявления о похищении жены экс-судьи ВС Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение жены экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Заремы, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».
«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также призвал Верховный суд России лишить Янгулбаева статуса судьи и «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его».
Сын Сайди и Заремы, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров написал, что «сегодня, после того, как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
«Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — написал Кадыров.
Позже местное телевидение опубликовало видео разговора супруги Янгулбаева с чеченским омбудсменом, на нем она заявила, что к ней не применяли насилие, и что ей ввели лекарство от диабета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что видел сообщения о предполагаемом похищении в прессе и считает их «фантастической историей». По его словам, Кремль не собирается верить им без каких-либо подтверждений. Он подчеркнул, что разбираться в этой ситуации — прерогатива полиции, а не администрации президента.
После заявлений Пескова Сайди Янгулбаев записал видеообращение, на котором он подтвердил похищение Заремы Мусаевой « [Ее] похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился [этого], — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», - сказал он в видеообращении.