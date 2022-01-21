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Кадыров отреагировал на заявления о похищении жены экс-судьи ВС Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение жены экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Заремы, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Он также призвал Верховный суд России лишить Янгулбаева статуса судьи и «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его». 

Сын Сайди и Заремы, юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров написал, что «сегодня, после того, как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». 

«Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела», — написал Кадыров. 

Позже местное телевидение опубликовало видео разговора супруги Янгулбаева с чеченским омбудсменом, на нем она заявила, что к ней не применяли насилие, и что ей ввели лекарство от диабета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что видел сообщения о предполагаемом похищении в прессе и считает их «фантастической историей». По его словам, Кремль не собирается верить им без каких-либо подтверждений. Он подчеркнул, что разбираться в этой ситуации — прерогатива полиции, а не администрации президента.

После заявлений Пескова Сайди Янгулбаев записал видеообращение, на котором он подтвердил похищение Заремы Мусаевой « [Ее] похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение — еле-еле я добился [этого], — и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Чечню», - сказал он в видеообращении. 

Ранее по теме: Экс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к Пескову

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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