Суд в Грозном арестовал жену экс-судьи Верховного суда Янгулбаева
Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева, федерального судьи Верховного суда в отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля», — сказал собеседник агентства. По его словам, Мусаева была арестована по обвинению в рамках статьи о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Сайди Янгулбаев с 2012 г. был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. После того как его сына Ибрагима несколько раз задерживали, чиновник ушел в отставку, семья переехала в Нижний Новгород. 20 января этого года в СМИ появилась информация о якобы похищении супруги Янгулбаева Заремы Мусаевой чеченскими силовиками. Эту информацию Янгулбаев подтвердил в видеообращении к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову 21 января.
Ранее сын Сайди и Заремы, правозащитник Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
После глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Кадыров сообщал, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России. Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль не будет разбираться с этой ситуацией, так как это не является его прерогативой.