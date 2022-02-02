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Суд в Грозном арестовал жену экс-судьи Верховного суда Янгулбаева

Ведомости

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева, федерального судьи Верховного суда в отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля», — сказал собеседник агентства. По его словам, Мусаева была арестована по обвинению в рамках статьи о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). 

Сайди Янгулбаев с 2012 г. был назначен судьей Верховного суда Чеченской Республики и проработал на этой должности до 2015 г. После того как его сына Ибрагима несколько раз задерживали, чиновник ушел в отставку, семья переехала в Нижний Новгород. 20 января этого года в СМИ появилась информация о якобы похищении супруги Янгулбаева Заремы Мусаевой чеченскими силовиками. Эту информацию Янгулбаев подтвердил в видеообращении к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову 21 января.

Ранее сын Сайди и Заремы, правозащитник Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

После глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Кадыров сообщал, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России. Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль не будет разбираться с этой ситуацией, так как это не является его прерогативой.

Ранее по теме: Суд заочно арестовал сына экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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