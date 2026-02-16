Судебные эксперты призвали провести новое расследование смерти Курта Кобейна
После изучения вскрытия музыканта Курта Кобейна команда независимых судебных экспертов призвала провести новое расследованию его смерти. Они пришли к выводу, что смерть вокалиста рок-группы Nirvana могла наступить в результате убийства, а не суицида. Об этом сообщает The New York Post (NYP).
Несмотря на выводы команды, офис судебно-медицинской экспертизы округа Кинг, который проводил вскрытие музыканта, заявил, что результаты их первоначального решения по вскрытию остаются в силе. «Офис судебно-медицинской экспертизы округа Кинг сотрудничал с местными правоохранительными органами, провел полную аутопсию и следовал всем процедурам для определения способа смерти как самоубийства», – говорится в заявлении, которое приводит газета.
О том что Кобейн мог быть убит, заявили исследователь Мишель Уилкинс и специалист, ранее работавший над похожими случаями, Брайан Бернетт, сообщал Daily Mail. В статье, на которую ссылается издание, приводятся факты, указывающие на то, что один или несколько злоумышленников инсценировали самоубийство и оставили поддельную предсмертную записку. Уилкинс подчеркнула, что команда экспертов добивается прозрачности и пересмотра доказательств дела.
В ходе судмедэкспертизы было установлено, что Кобейн умер от огнестрельного ранения. На оружии обнаружили нечеткие отпечатки, поскольку ружье выпало из рук после окоченения. Наиболее вероятной датой смерти называлось 5 апреля. В организме были обнаружены наркотики.