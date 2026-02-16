Судебные эксперты призвали провести новое расследование смерти Курта Кобейна

О том что Кобейн мог быть убит, заявили исследователь Мишель Уилкинс и специалист, ранее работавший над похожими случаями, Брайан Бернетт, сообщал Daily Mail. В статье, на которую ссылается издание, приводятся факты, указывающие на то, что один или несколько злоумышленников инсценировали самоубийство и оставили поддельную предсмертную записку. Уилкинс подчеркнула, что команда экспертов добивается прозрачности и пересмотра доказательств дела.