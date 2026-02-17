Суд отменил решение о передаче в собственность РФ картин Рериха и его сыновей
Московский городской суд отменил решение Останкинского суда о передаче в собственность России 272 картин Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов, представляющий интересы «Международного центра Рерихов» (МЦР).
В сентябре МЦР подал апелляционную жалобу на решение Останкинского суда Москвы о признании 272 картин музея бесхозными и подлежащими обращению в доход государства. Произведения искусства были изъяты из владения МЦР в 2017 г. из-за уголовного дела в отношении спонсора центра и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника.
Рассмотрение дела Булочника завершилось в январе 2025 г. Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, заочно назначив 10 лет колонии. По версии следствия, будучи председателем правления Мастер-банка, он с 2011 по 2013 г. вместе с сотрудниками похитил около 4,5 млрд руб. через фиктивные кредиты. Средства тратились на покупку картин за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать 41 работу Рерихов и взыскать с Булочника более 4,4 млрд руб., а иски потерпевших удовлетворил частично или полностью.