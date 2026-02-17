В школьную программу для старшеклассников включат «Обучение служением»

В августе 2025 г. представитель Минпросвещения сообщал «Ведомостям» о планах начать проводить апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Речь шла о занятиях в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву.