В школьную программу для старшеклассников включат «Обучение служением»

С сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» будет включена программа «Обучение служением. Первые». В ее рамках ученики 10–11-х классов смогут решать социальные задачи некоммерческих организаций, госструктур и социального бизнеса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует РБК.

По словам министра, программа направлена на развитие практических навыков школьников и их профессиональное самоопределение.

Ранее программа была доступна лишь в рамках внеурочной деятельности. Теперь школы смогут интегрировать ее непосредственно в учебный план старших классов.

В августе 2025 г. представитель Минпросвещения сообщал «Ведомостям» о планах начать проводить апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Речь шла о занятиях в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву.

