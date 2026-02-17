Развожаев сообщил о продолжительной атаке ВСУ на Севастополь
В ночь на 17 февраля вооруженные силы Украины предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время, было сбито более 24 беспилотников. Пострадал девятилетний ребенок, сообщил губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в одном из частных домов на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна. Ребенку посекло ноги осколками, его доставили в детскую больницу. Состояние мальчика удовлетворительное.
Кроме того, рухнувшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов на улице Гоголя, были выбиты стекла в трех многоквартирных домах. Повреждено множество автомобилей.
В СНТ «Прогресс» во дворах частных домов найдены множественные осколки и обломки БПЛА. Повреждены газовые трубы. На территории еще двух СНТ в районе Фиолентовского шоссе обнаружены фрагменты от сбитых беспилотников, выбиты стекла в частных домах.
Согласно данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Больше всего воздушных целей было поражено над акваторией Черного моря, еще 38 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом.