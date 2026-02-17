Развожаев сообщил о продолжительной атаке ВСУ на Севастополь

В СНТ «Прогресс» во дворах частных домов найдены множественные осколки и обломки БПЛА. Повреждены газовые трубы. На территории еще двух СНТ в районе Фиолентовского шоссе обнаружены фрагменты от сбитых беспилотников, выбиты стекла в частных домах.