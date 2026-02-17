Из-за приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов

По данным на 9:00 мск на пути в Крым задерживаются поезда из из Санкт-Петербурга в Симферополь (на 10,5 часа), из Санкт-Петербурга в Севастополь (8,5 часа), из Кисловодска в Симферополь (7 часов), из Москвы в Севастополь (6,5 часа), из Адлера в Симферополь (6 часов), два состава из Москвы в Симферополь (6 часов и 4 часа), из Перми в Симферополь (6,5 часа).