Главная / Общество /

Из-за приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов

Ведомости

Движение на Крымском мосту временно приостановлено. Задерживаются 16 поездов «Таврия», сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

По данным на 9:00 мск на пути в Крым задерживаются поезда из из Санкт-Петербурга в Симферополь (на 10,5 часа), из Санкт-Петербурга в Севастополь (8,5 часа), из Кисловодска в Симферополь (7 часов), из Москвы в Севастополь (6,5 часа), из Адлера в Симферополь (6 часов), два состава из Москвы в Симферополь (6 часов и 4 часа), из Перми в Симферополь (6,5 часа).

Задерживаются также три поезда из Симферополя в Москву (на 11, 8,5 и 5,5 часа), в Адлер (9,5 часа), Кисловодск (8 часов), Санкт-Петербург (6,5 часа). Кроме того, речь о поездах из Севастополя в Санкт-Петербург (9,5 часа) и в Москву (5 часов).

Отмечается, что время задержки в пути может измениться.

17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об одной из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Ночью было сбито более 24 беспилотников, ранен девятилетний ребенок.

