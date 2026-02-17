Росавиация сняла ограничения с аэропорта Нижнекамска «Бегишево»

Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика, Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Пензы, Ижевска. Ранним утром ограничения в Ульяновске, Тамбове и Казани были отменены, но введены в аэропортах Уфы, Перми, Екатеринбурга. Сейчас ограничения сняты во всех российских воздушных гаванях.