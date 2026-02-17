Росавиация сняла ограничения с аэропорта Нижнекамска «Бегишево»
С аэропорта Нижнекамска «Бегишево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Ограничения действовали около 1,5 часа.
Вечером 16 февраля и ночью 17 февраля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика, Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Пензы, Ижевска. Ранним утром ограничения в Ульяновске, Тамбове и Казани были отменены, но введены в аэропортах Уфы, Перми, Екатеринбурга. Сейчас ограничения сняты во всех российских воздушных гаванях.
Минобороны РФ сообщало, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 151 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами.